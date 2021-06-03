شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب فى تصريحات مسئولى سلة الزمالك حول مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادى الزمالك، أن الرابطة الوطنية لكرة السلة "NBA" اختارت فريق سلة الزمالك للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الوهاب، خلال تصريحاته سابقة لبرنامج "زملكاوى" أن الزمالك سيكون أول فريق مصرى يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى من المتوقع أن تقام فى شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك أول فريق يتوج ببطولة أفريقيا تحت رعاية الـ NBA.

وكان فريق كرة سلة الزمالك نجح فى التتويج بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

في حين نفى طارق السعيد، رئيس بعثة فريق السلة بالزمالك فى رواندا، عقب تتويجها بلقب بطولة أفريقيا، تلقى نادى الزمالك دعوة من الـ NBA للمشاركة فى كأس العالم للأندية لكرة السلة العام الجارى، موضحا أن كل التصريحات التى انتشرت فى هذا الشأن مغلوطة، ومن المستحيل تنظيم بطولة عالم للأندية هذا العام فى ظل جائحة كورونا.

ووصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق كرة سلة الزمالك قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسى بنتيجة 76/63، فى نهائى البطولة.

وتأتى عودة البعثة بعد انتهاء أزمة الطيران والتى تسببت فى تأخر عودة الفريق، حيث كان مقرر عودتها الأربعاء إلا أن إلغاء الرحلة من أوغندا - حيث تقيم البعثة ترانزيت - تسبب فى عدم الوصول بالموعد المحدد.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.