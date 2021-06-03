شكرا لقرائتكم خبر عن 23 هدفاً فى 104 مباريات.. حصاد مروان محسن مع الأهلى قبل هوجة عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مروان محسن مهاجم الأهلي مطلوباً من عدة أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة ، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي.

وتهتم أندية الإسماعيلي وسيراميكا والجونة بالحصول على خدمات مروان محسن في ميركاتو الصيف القادم، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد، وينوي الناديين التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مروان محسن سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويرحب مسئولو الأهلي بالموافقة على رحيل بعض لاعبي الخط الأمامي مثل مروان محسن ووالتر بواليا، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد ، لاسيما مع وجود اهتمام بالتعاقد مع رأس حربة جديد في الميركاتو الصيفي.

ولم يقدم مروان محسن المردود المنتظر منه في الأهلي رغم الحصول على فرص كثيرة مع الفريق الأحمر، وتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير في ظل عدم استغلال كم الفرص الكثيرة التي حصل عليها في المواسم السابقة، قبل أن يفقد مركزه لصالح الثنائي شريف وصلاح.

ولعب مروان محسن مع الاهلى هذا الموسم 8 مباريات بالدوري بإجمالى 248 دقيقة لعب ولم يسجل أهدافاً وصنع هدف وحيد فيما شارك فى 5 مباريات بدوري الابطال الافريقى بإجمالى 152 دقيقة وسجل هدفاً وصنع مثله ، فيما شارك فى مباراة واحدة بكأس مصر بإجمالى 71 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع وشارك فى مباراتين بكأس العالم للأندية بإجمالى 34 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

وإجمالا شارك مروان محسن مع الاهلى فى 104 مباراة بإجمالى 5351 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف وحصل على 13 انذار ، فيما توج مروان محسن مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات هى الدوري الممتاز أربعة مرات وكأس مصر وكأس السوبر المحلى ودوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.