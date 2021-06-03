شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض المعسكر المغلق خوفاً من الإجهاد قبل مواجهة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكر مغلق خلال فترة توقف الدوري خوفاً من الملل والاجهاد لاسيما ان الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة 26 لمسابقة الدوري ، حيث يلاقى فى الاولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على ستاد الاسماعيلية.

واستأنف أمس الأربعاء فريق الإسماعيلى تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الاسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.