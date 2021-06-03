شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك: لا أنظر لأعمار اللاعبين والأهم العودة بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإسباني أجوستى بوش، المدير الفنى لفريق سلة الزمالك، أن الفريق حقق الإنجاز وعاد بكأس أفريقيا، محققا العلامة الكاملة.

وأضاف بوش فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن الفريق لم يكن يعرف الفرق في البطولة فتم التركيز على أنفسنا وتدرجنا بالمستوى، والأهم أننا عدنا بكأس البطولة.

وقال المدير الفني: "لا بد أن نحتفل اليوم وغدا، ثم نعمل على أنفسنا، ونطبق الطريقة التى خضنا بها بطولة أفريقيا فى البطولات المحلية". وعن اختيار اللاعبين فى المباريات قال: "لا أنظر لأعمار اللاعبين بل لأدائهم في الملعب".