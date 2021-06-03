شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب على رأس مستقبلى بعثة سلة الزمالك أبطال أفريقيا فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد فى مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادى والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
وكان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي. وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.