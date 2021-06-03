شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب على رأس مستقبلى بعثة سلة الزمالك أبطال أفريقيا فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد فى مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادى والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وكان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي. وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.