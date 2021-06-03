شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سلة الزمالك يروون كواليس مباراة نهائى أفريقيا وحصد البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى كيجو، لاعب فريق سلة الزمالك، أن ما يزيد فرحة الفريق ببطولة أفريقيا هو فرحة الجماهير وجلب السعادة لهم. وأضاف كيجو فى تصريحات لبرنامج زملكاوي أنه خضع لـ10 غرز فى الرأس لكن تظاهر أن حالته جيدة حتى يتمكن من المشاركة فى المباراة النهائية.

وأشار كيجو إلى أن بقاء الفريق فى الغرفة 3 أيام لتطبيق الإجراءات الاحترازية منح الفريق دفعة قوية لحصد اللقب. وبالانتقال إلى عمر هشام فقال إنه رغم المشاكل الفردية والجماعية التى واجهت الفريق إلا أن اللاعبين تمكنوا من حصد اللقب، مضيفا أنه سجل أهم ثلاثية فى حياته، وهى التى كانت فى المباراة النهائية والتى ساهمت فى التتويج بالبطولة.

وبالنسبة لمهاب ياسر لاعب الفريق فتوجه باعتذار إلى الجماهير عن أى مشاكل واجهتهم خلال تواجدهم فى المطار لاستقبال البعثة.