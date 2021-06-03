شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير الراحلين عقب الراحة .. وإعلان الأسماء بعد حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل، عقب عودته من الاجازة التي يقضيها في فرنسا حاليا مع اسرته استغلالا للراحة التي حصل عليها فريق الزمالك قبل مواجهة اسوان المقرر لها 17 يونيو الجارى.

ويدرس كارتيرون تقرير شامل عن لاعبي الفريق تم اعداده من جانب معاونيه خلال الاجازة، علي ان يعقد جلسة خلال الأيام المقبلة عقب عودته للقاهرة مع إدارة النادي لحسم مصير الراحلين وكذلك المعارين هذا الموسم، خاصة ان الفريق في حاجة لتدعيم في الموسم الجديد.

فيما رفض كارتيرون اعلان أسماء الراحلين الا عقب نهاية الدوري وحسم مصير اللقب الحائر بين الأهلي والزمالك ، حتي لا يتأثر اللاعبون بانباء رحيلهم.

اما بالنسبة للمعارين فان كارتيرون استقر علي عودة مصطفي فتحي بصورة أساسية بعد تألقه مع سموحة ونجاحه في احراز 9 اهداف وصناعة 6 اهداف مما يجعله من اكثر اللاعبين المؤثرين في الدور الثاني بالدورى، كما يعود الايفواري رزاق سيسيه المعار الي الاتحاد السكندري، فيما لم يتم تحديد مصير عمر السعيد المعار للجونة ومحمد اوناجم المعار الي الوداد المغربي.

من ناحية أخرى لا يزال المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك يواصل تألقه مع فريقه هذا الموسم خاصة بعد تصدره لقائمة هدافي الدورى برصيد 12 هدفا، ليكون أشرف بن شرقي هو أفضل محترف داخل صفوف الزمالك وذلك وفقا للاحصائيات التي عرضها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصائيات والقيمة التسويقية للاعبين.

وشارك أشرف بن شرقي في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات نجح خلالها في إحراز 13 هدفا ، وساهم في صناعة 5 أهداف، فيما جاء التونسي فرجاني ساسي في المركز الثاني من حيث التأثير في فريق الزمالك.

فرجاني ساسي لاعب الوسط الدولي التونسي شارك في 27 مباراة مع الزمالك احرز خلالها 3 أهداف ، وساهم في صناعة 7 أهداف، اما مواطنه حمزة المثلوثي فلم يكن له دور فعال مع الزمالك منذ انضمامه في بداية الموسم الحالي قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

حمزة المثلوثي شارك في 17 مباراة ولم يحرز اهداف ونجح في صناعة هدف واحد فقط، اما المغربي حميد أحداد فلم يكن الاوفر حظا عن المثلوثي حيث شارك أحداد في 18 مباراة مع الزمالك احرز خلالها 3 اهداف فقط رغم ان مركزه مهاجم صريح ، وصنع هدفين.

فيما يعتبر سيف الجزيري المهاجم الدولي التونسي الأقل تأثيرا من بين كل المحترفين نظرا لانضمامه للفريق في يناير الماضي فقط، بخلاف استبعاده من بعض المباريات وفقا لرؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حيث شارك الجزيري في 13 مباراة مع الزمالك احرز خلالها هدف واحد وصنع مثله فقط.