ملف الأربعاء.. إيقاف لاعب الترجي.. والأهلي يتوّج بدوري الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

صالح جمعة: عبدالله تحدث معي بعد رحيلي بخصوص الزمالك.. والأهلي كان سيحقق أهدافه

شوقي غريب: صلاح لديه الرغبة في التواجد بالأولمبياد

خاص.. تعيين عبدالمنصف مديرًا للكرة بدجلة

بنزيما يعود ويهدر ركلة جزاء.. وفرنسا تكتسح ويلز ودياً

استعداداً ليورو 2020.. إنجلترا تسقط النمسا وتخسر أرنولد

ألمانيا تتعادل مع الدنمارك وديا استعدادا لليورو

لاكتشاف مواهب جديدة.. نادي زد اف سي يفتح باب اختبارات كرة القدم للناشئين

هولندا تتعادل مع اسكتلندا استعداداً ليورو 2020

ماذا تقول لوائح كاف عن مصير الترجي بعد ثبوت تعاطي لاعبه للمنشطات؟

"كاف" يعلن قرارات نارية ضد مولودية الجزائر وجاراف السنغالي

بالفيديو.. محمد صلاح يسخر من كوكا خلال لعبهما "الشطرنج"

حظر إعلامي.. الأهلي يُحصن لاعبيه من أجل الترجي

"بسبب المنشطات".. إيقاف لاعب الترجي قبل مواجهة الأهلي

مصدر لمصراوي: موسيماني سيدفع بمتولي في ودية الأهلي.. ولن يتعجل بشأن نيدفيد

طبيب الأهلي: حالة أفشة مطمئنة.. واستجابته للعلاج سريعة

"الرابع تواليًا".. الأهلي يهزم الزمالك ويواصل سيطرته على دوري الطائرة

بنزيما يعود للظهور مع فرنسا أمام ويلز منذ 5 سنوات و237 يوماً

"موسيماني يشارك".. كواليس مران الأهلي استعداداً للترجي

تهديد جديد.. 10 آلاف متطوع يغادرون طوكيو قبل الأوليمبياد

مدربون عظماء بلا عمل.. زيدان وكونتي يثيران اهتمام الأندية

تقارير تركية: كوكا دخل دائرة اهتمامات بشكتاش

كادينا سير: برشلونة سيعلن استمرار كومان هذا الأسبوع

الأهلي يواجه الشرق للتأمين ودياً الخميس استعدادا للترجي

غريب: مازلنا في نقاش مع ليفربول لضم صلاح.. وقد يرفض النادي

السيطرة على حريق داخل مدرجات مختار التتش

"صفقة الـ5 ملايين دولار".. هل اقترب رحيمي من الانتقال للأهلي؟

"كلام سمعناه".. المصري يعلق على مفاوضات الأهلي مع عمر كمال