يلتقي منتخب الامارات مع نظيره الماليزي على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن الجولة السابعة بالمرحلة الثانية، في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الامارات وماليزيا ضمن المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات “فيتنام، تايلاند، وإندونيسيا”.

ويتطلع منتخب الامارات إلى حصد النقاط الثلاث، من أجل إحياء آماله في بلوغ الأدوار النهائية بتصفيات كأس العالم 2022، وتقليص الفارق إلى نقطتين مع متصدر المجموعة “منتخب فيتنام”.

ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب ماليزيا بـ 9 نقاط، ويتواجد تايلاند في المرتبة الثالثة وفي رصيده 8 نقاط، بينما يقبع منتخب الامارات في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب إندونيسيا برصيد خالٍ من النقاط.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، صاحب المركز الأول من كل مجموعة في المجموعات الثمانية، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.

موعد مباراة الامارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويتواجه منتخب الامارات مع ماليزيا، اليوم الخميس 3 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة الامارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 على 3 قنوات من داخل الدولة العربية المتحدة.

ويمكنك متابعة اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”، كما يذاع على قناة دبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية.