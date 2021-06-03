شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يطلب من شقيقه عبدالله التوقيع للنادي الأهلي.. ولاعب الزمالك يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن حديثه الذي الدار مع شقيقه الأصغر عبدالله جمعة، خلال الفترة الماضية، حول توقيع الأخير للنادي الأهلي.
وقال صالح خلال حديث مع قناة إعلامية، «اتكلمت مع عبدالله أنه يكون موجود في الأهلي، لأني كنت شايف سياسة الأهلي عاملة ازاي، ومنظومة كبيرة عاملة ازاي، ومنظومة تحقق الأهداف اللي بيحلم بيها عبدالله، ومنظومة تحقق كل التعب اللي بيتعبه عبدالله الفترة اللي فاتت، كان هينقله بشكل كبير جدا، ولكن في النهاية عبدالله زملكاوي جدا».
أثار عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، حالة من الغضب داخل الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بسبب عدم التزام اللاعب في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى وقع عقوبة مالية كبيرة وفقا للائحة على عبدالله جمعة، بسبب غياب اللاعب عن خوض البرنامج التأهيلى لمدة يومين دون الاستئذان أو تقديم أي مبررات للغياب.
وكان محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قد وضع برنامجا تأهيليا مطولا في الفترة الماضية، من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك.
ويضغط عبدالله جمعة على مجلس إدارة الزمالك، من أجل تجديد عقوده مع القلعة البيضاء بالمساواة مع قائمة لاعبى الفئة الأولى بالفريق الأول، مطالباً بتقديره ماديًا، حيث إنه يحصل على مليون ونصف المليون في الموسم.