شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يطلب من شقيقه عبدالله التوقيع للنادي الأهلي.. ولاعب الزمالك يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن حديثه الذي الدار مع شقيقه الأصغر عبدالله جمعة، خلال الفترة الماضية، حول توقيع الأخير للنادي الأهلي.

وقال صالح خلال حديث مع قناة إعلامية، «اتكلمت مع عبدالله أنه يكون موجود في الأهلي، لأني كنت شايف سياسة الأهلي عاملة ازاي، ومنظومة كبيرة عاملة ازاي، ومنظومة تحقق الأهداف اللي بيحلم بيها عبدالله، ومنظومة تحقق كل التعب اللي بيتعبه عبدالله الفترة اللي فاتت، كان هينقله بشكل كبير جدا، ولكن في النهاية عبدالله زملكاوي جدا».