شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يقاتل لإقناع مبابي بالانضمام لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقاتل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لإقناع مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى الميرنجي خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد من باريس.

ووفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مبابي وبنزيما لا ينفصلان عن بعضهما منذ الانضمام لمعسكر منتخب فرنسا للمرة الأولى، استعدادا لخوض يورو 2020.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن اللاعبين تحدثا بالفعل في معسكر فرنسا، عن إمكانية اللعب معا في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأوضحت «ليكيب» أن بنزيما يلعب دور ممثل ريال مدريد في معسكر فرنسا، ويحاول إقناع مبابي باتخاذ الخطوة الأخيرة وارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير أن مبابي يضغط على إدارة سان جيرمان لبيعه إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.