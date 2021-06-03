شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يثير شكوك ساوثجيت قبل اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدا مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت قلقا من الإصابة التي تعرض لها لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، خلال المباراة الودية أمام المنتخب النمساوي مساء الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أوروبا 2020.

وفاز المنتخب الإنجليزي باللقاء بهدف نظيف أحرزه بوكايو ساكا في الدقيقة (57)، وتعرض أرنولد للإصابة قبل دقيقتين على النهاية دون أن يحتك بأي من لاعبي الفريق المنافس، ليخرج من الملعب وآثار الإصابة بادية على محياه.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة «أي تي في»: «يجب علينا أن ننتظر، ليس أمرا جيدا أن نشاهده يخرج بالطريقة التي خرج بها، وعلينا أن نعاينه خلال الساعات الـ24 المقبلة، أعتقد أنها مشكلة في الفخذ».

وأضاف: «الطاقم الطبي سيقوم بفحصه ويجب أن نرى، لكن ليست علامة جيدة أن نراه يخرج بهذه الطريقة كما قال هو بنفسه، سنعرف أكثر عن الأمر في الساعات المقبلة».

ورفض ساوثجيت الإفصاح عمن سيحل مكان أرنولد في حال فشل الأخير في اللحاق بالبطولة الأوروبية، قائلا: «دعونا نرى كيف سيكون ترينت.. لا نعرف طبيعة الإصابة بشكل كامل، والأمر الأخير الذي تريده هو أن يخرج بهذه الطريقة».

وعن المباراة قال ساوثجيت: «أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، استخدمنا الكرة جيدا في الساعة الأولى، لعبنا أمام فريق جيد جدا لديهم لاعبون رائعون، يتحركون بين الخطوط بشكل جيد».

وأشاد ساوثجبت بنجم المباراة جاك جريليش قائلا: «جريليش أظهر بعض اللمسات الجميلة، يمكنك أن تلاحظ أنه ما يزال يستعيد عافيته البدنية الكاملة، وبالانطلاقات التي تعرف أنه يمكنه القيام بها تدرك أنه لاعب صاحب جودة عالية».