شكرا لقرائتكم خبر عن لغياب البديل.. برشلونة يجدد الثقة في كومان لموسم آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جددت إدارة نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، الثقة في استمرار رونالد كومان المدير الفنى للفريق الكتالونى لموسم آخر، حيث ينتهي عقد كومان مع برشلونة في صيف 2022، لكن إدارة برشلونة ترددت في إعلان استمراره عقب نهاية الموسم المنصرم، بسبب خسارة لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، ان برشلونة سيعلن اليوم الخميس، استمرار كومان على مقعد المدير الفني لموسم آخر، عقب اجتماع مجلس الإدارة، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كومان وافق على تحويل جزء من راتبه الثابت إلى متغيرات، حيث سيحصل عليه إذا صعد الفريق لمنصات التتويج.

وأوضحت الصحيفة، أن عقد كومان مع برشلونة سيتضمن أيضا التجديد لموسم آخر، بناء على تحقيق أهداف محددة مع الفريق في الموسم المقبل، وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كومان التقى برافا يوستي نائب الرئيس وماتيو أليماني المدير الرياضي، أمس الأول الثلاثاء، من أجل التخطيط للموسم الجديد.