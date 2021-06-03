شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مصارعة في مران الأهلي استعدادا لمباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أيام من مواجهة الأهلي المرتقبة والحاسمة أمام نظيره الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، نشر الحساب الرسمي لبطل مصر صورة تجمع رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، ومدرب الأحمال، وهما يمارسان حركات رياضة المصارعة، الأمر الذي أثار التشويق والاهتمام بين جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل المختلفة لحسابات نادي القرن.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبدالحفيظ إن الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقًا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.