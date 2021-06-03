شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مصارعة في مران الأهلي استعدادا لمباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أيام من مواجهة الأهلي المرتقبة والحاسمة أمام نظيره الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، نشر الحساب الرسمي لبطل مصر صورة تجمع رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، ومدرب الأحمال، وهما يمارسان حركات رياضة المصارعة، الأمر الذي أثار التشويق والاهتمام بين جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل المختلفة لحسابات نادي القرن.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.