شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما: سعيد بالعودة لمنتخب فرنسا وفخور بأدائي أمام ويلز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، سعادته بالعودة مجددا لصفوف الديوك، ومشاركته في الفوز على ويلز 3-0، امس الأربعاء، استعدادا لبطولة يورو 2020.

وصرح بنزيما عبر قناة TF1 الفرنسية، «أشعر بالفخر والسعادة لما قدمته على أرض الملعب، لدي مشاعر جيدة بعد أسبوع من العمل والتدريبات البدنية، مما يكسبني الزخم».

واضاف: «الموسم المنقضي كان صعبا، في ظل ضغط وتوالي المباريات، لكني أشعر بحالة جيدة مما يعد مؤشرًا إيجابيا للمستقبل».

وعن التعاون مع مبابي وجريزمان في خط الهجوم، تابع بنزيما، «لقد حاولنا كثيرا، ولكن اللعب أمام فريق يدافع بـ 5 لاعبين بشكل متكتل، مهمة صعبة، سنحاول تحسين الأمر في التدريبات، ولكننا حاولنا، وهذا هو الأهم».

وأتم «في مثل هذه المباريات الودية، يبقى خلق الفرص أمرًا مهمًا ومطلوبًا، وكذلك تحقيق الفوز والظهور بأداء أفضل في المباريات القادمة».

يذكر أن كريم بنزيما أهدر ركلة جزاء في مباراة اليوم ضد ويلز.