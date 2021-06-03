شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه قبل معركة الترجي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، منع لاعبي الفريق الأول من الظهور في كافة وسائل الإعلام، إلى حين الانتهاء من مباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا. جاء قرار عبدالحفيظ للمزيد من التركيز والاستعداد الجيد لمباراتي الترجي التونسي، يومي 19 و26 يونيو الجاري.

ومحمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى اليوم أشعة جديدة على الكاحل للاطمئنان على حالته قبل استكمال برنامجه العلاجي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة أثبتت وجود تحسن تدريجي في حالة محمد مجدي أفشة واستجابته للعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب مطمئنة وفقًا لنتيجة الأشعة التي أجراها.

ويستأنف أفشة اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل. وكان الأهلي قد واصل تدريباته، اليوم، استعدادًا لمباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

وخلال مران الأهلي خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال كابيللو رانجوجا، قبل أن يشاركوا في تقسيمة قوية بالكرة، شهدت مشاركة بيتسو موسيماني لاعبا ضمن التقسيمة. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.