شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يستقبل بعثة أبطال أفريقيا للسلة في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص وفد من إدارة نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة، وذلك لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.
وكان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.
وقام مسئولو المطار بإنهاء إجراءات الوصول، وتسهيل كافة الإجراءات فور وصول البعثة.