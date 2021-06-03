شوقي غريب: شيكابالا خارج حسابات المنتخب الأولمبي.. وهناك عقبة في ضم محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي: إنه رغم صعوبة مجموعة المنتخب في أولمبياد طوكيو إلا أنه يمتلك حظوظًا متساوية مع كل المنتخبات للوصول إلى أبعد مدى.

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": اختيار الثلاثة الكبار المنضمين لنا في الأولمبياد يمثل لنا صداعًا كبيرًا.

وتابع: شيكابالا ليس ضمن المجموعة المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وصلاح وتريزيجيه كانا من بين الثلاثي المرشح للانضمام للقائمة.

وأختتم "غريب" تصريحاته قائلا: أن القرار الأخير في مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي يخضع لنادي ليفربول الإنجليزي"، مؤكدًا أن دور اللاعب في الموافقة ليس كبيرًا برغم أن لديه الرغبة ولكن القرار في يد الريدز.