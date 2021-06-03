شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوي: تفوقنا على روسيا فى تطبيق تذكرتى وهدفنا الارتقاء بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي، صاحب التنظيم الرائع لبطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التى نظمتها مصر، كواليس وأسباب نجاح العمل داخل منظومة وتذكرتي.

وأوضح النبراوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "فكرة تذكرتي بدأت من روسيا خلال حضور كأس العالم 2018، ومن وقتها وكانت هناك رغبة في تطبيق هذا النظام، لكننا تفوقنا في توقيت تطبيق هذا النظام، حيث إن روسيا طبقت النظام في 3 سنوات لكننا نجحنا في تطبيقه في 3 أشهر فقط".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي: "في زمن قياسي تم تجهيز الكوادر التي قامت بتطبيق المنظومة، والطريف في الأمر أن معظم الشباب الذين شاركوا في تطبيق السيستم، شاركوا متطوعين، رغبة منهم في المشاركة في هذا الحدث".

وأضاف منتصر النبراوى: "حاولنا من البداية الارتقاء بالمنظومة إلى أبعد حد، وفكرة الـ FAN ID فكرة عظيمة تم تنفيذها وتطبيقها بطريقة أعظم، وكان التوفيق حليفنا لتكوين منظومة من أفضل منظومات التذاكر في العالم في ظرف 3 أشهر فقط".

وأوضح النبراوي أن من حق المواطن حضور المباريات بشكل آدمي ومنظم، حتى نعيد المشهد الأسري للملاعب مرة أخرى، وبمجرد استلام الـ FAN ID يستطيع المشجع الوصول للاستاد قبل المباراة بخمسة دقائق ودخول الاستاد ومشاهدة المباريات".

واستطرد رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي: "كنا في حالة قلق وترقب أثناء تطبيق المنظومة لأول مرة، وكنا في تواصل مستمر مع الجهات الأمنية، ورغم أن السيستم لاقى اعتراضات وانتقادات في البداية، لكن هذا كان لمصلحة المشجع".

وأوضح أن هناك العديد من البروفات تم إجراؤها قبل التطبيق الفعلي لمنظومة تذكرتي، وهذا شعر به المشجع فيما بعد، موضحا أن الدولة بكافة مؤسساتها تكاتفت لإنجاح هذه المنظومة.