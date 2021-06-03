ماذا قدم الأهلى والترجى مع صافرة المغربى رضوان جيد المرشح لإدارة لقاء الإياب؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتزم الاتحاد الأفريقي الكاف إعلان أسماء طاقم تحكيم مباراتى الأهلي والترجي التونسى في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة الأولى في رادس، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة على أرض ملعب استاد الأهلي والسلام، وكشفت بعض التقارير الصحفية أن المغربى رضوان جيد الحكم الدولى مرشح لإدارة مباراة الإياب بين المارد الاحمر وباب سويقة.

رضوان جيد من مواليد 9 أبريل 1979 بمدينة أغادير المغربية، وهو نجل الحكم محمد جيد صاحب الصولات والجولات في الكرة المغربية، واستطاع استكمال مشواره والده في التحكيم.

حصل رضوان جيد على الشارة الدولية للمرة الأولى في الأول من يناير عام 2009، وأصبح مؤخرًا أحد حكام النخبة في إفريقيا.

أدار المغربى رضوان جيد 5 لقاءات للنادى الاهلى حقق المارد الاحمر الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر.

وأدار رضوان جيد للأهلي 5 مباريات، الأولى منهم كانت أمام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري ابطال افريقيا عام 2010، وانتهت بفوز الأهلي 2-0.

أما المباراة الثانية كانت أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ 32 من نسخة 2017 للبطولة وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، بينما الثالثة كانت في 2018 أمام كامبالا سيتي في ختام دور المجموعات وانتهت بفوز الأهلي 4 – 1

وتعادل الاهلى في المباراة الرابعة بصفارة رضوان جيد وكانت أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من بطولة 2018 وتعادل فيها المارد الأحمر بهدف لكل فريق.

وكانت المباراة الأخيرة التي قادها رضوان جيد للأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى بدور المجموعات بالجولة الثالثة بالنسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى وتعادل فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى في لقاء شهد جدل تحكيمى كبير بعدما أحتسب الحكم المغربى ركلة جزاء ضد الاهلى غير صحيحة تردد وقتها أنه قام بالاعتذار للاعبى الفريق الأحمر عقب المباراة على احتسابها.

أما الترجي، فحقق الفوز في أولى مبارياته رفقة جيد كحكم ساحة، وقد كان ذلك بخماسية نظيفة على حساب جراف دي داكار السنغالي في الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا 2011، قبل أن يتعرض المكشخة، بصافرة الحكم ذاته، للهزيمة 3-1 أمام الزمالك في البطولة نفسها عام 2020، كما تعادلوا 1-1 مع مولودية الجزائر في نسخة الموسم الرياضي الحالي.