شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنع لاعبيه إعلاميا حتى الانتهاء من مباراتى الترجي بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، منع لاعبي الفريق الأول من الظهور في كافة وسائل الإعلام، إلى حين الانتهاء من مباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، جاء قرار عبد الحفيظ للمزيد من التركيز والاستعداد الجيد لمباراتي الترجي التونسي، يومي 19 و26 يونيو الجاري.

ومنح الجهاز الطبى للنادى الأهلى لاعبيه تعليمات صارمة خلال الفترة الحالية بمنع الاختلاط والتجمعات خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة بفيروس كورونا، فى ظل احتياج الفريق لجهود كل اللاعبين فى الموقعة المرتقبة مع الترجى التونسى بدوري الأبطال الأفريقى، فى ذهاب نصف نهائى البطولة التى يحمل لقبها المارد الأحمر، وشدد الجهاز الطبى بالنادى على اللاعبين خطورة الاستهانة بهذه التعليمات، مؤكداً أن مراقبة التزامهم ستكون مهمته فى هذه الفترة.

وواصل فريق الكرة بالأهلي أمس الأربعاء استعداداته لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تدرب الأهلي على ملعب التتش وفق برنامج تأهيلي حدده جهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وفي هذا الشأن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي.

وقال عبد الحفيظ إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو قبل أن يتم تعديل الموعد.