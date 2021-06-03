شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قائد ليفربول يقتل «ملك» أحمد حسن كوكا 3 مرات (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اكتسح زميله الدولي أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس، بثلاثية نظيفة في مباراة خاصة بينهما في لعبة الشطرنج، أثناء قضاء أجازتهما في موطنهما القاهرة، عقب انتهائهما من اللقاءات الرسمية مع فريقيهما.

وعبر موقع محمد صلاح الرسمي على موقع إنستجرام، نشر الدولي المصري وقائد الريدز صور تجمعه بالمهاجم الدولي كوكا، وكتب على الصورة: "النتيجة النهائية 3/0".

وحضر هذه المباراة أحمد نبيل دونجا، وعمر جابر، لاعبي بيراميدز الناجين من كارثة فيروس كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا عقب الرحلة الأخيرة في بطولة الكونفيدرالية.

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ومحمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يعزف هذا الموسم بعيدا عن اخفاقات فريقه الإنجليزي، فالنجم المصري تم اختياره ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في البطولات الخمس الكبرى، وفقا لما نشرته شبكة «سكاواكا العالمية»، خاصة وأن «مو» سجل 28 هدفا بواقع 22 في بطولة الدوري الإنجليزي حيث حصد بها وصافة ترتيب هدافي البريميرليج بالإضافة إلى 6 أهداف في دوري ابطال أوروبا مع فريقه.

وتصدر ليفاندوفيسكي القائمة برصيد 41 هدفا في الدوري الألماني «البوندزليجا» و5 اهداف في دوري أبطال أوروبا، وجاء وصيفا إيرلينج هالاند في المركز الثاني والوصافة برصيد 37 هدفاً بواقع 27 هدفاً في البوندزليجا، و10 في دوري أبطال أوروبا. وثالثا النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 35 هدفا بالتساوي مع ليونيل ميسي الذي تقاسم معه نفس الترتيب.

وجاءت قائمة هدافي «البيج فايف» حسب الأكثر تهديفيا:

ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 46 هدفا

إيرلينج هالاند، لاعب دورتموند، برصيد 37 هدفا

كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، برصيد 35 هدفا

ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، برصيد 35 هدفا

كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، برصيد 33 هدفا

جيرارد مورينو، لاعب فياريال، برصيد 30 هدفا

كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، برصيد 29 هدفا

محمد صلاح، قائد ليفربول، برصيد 28 هدفا

أندريه سيلفا، لاعب انتراخت فرانكفورت، برصيد 28 هدفا

لوكاكو، لاعب انتر ميلان، برصيد 28 هدفا