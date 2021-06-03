شكرا لقرائتكم خبر عن بـ600 ألف يورو أسبوعيا.. باريس سان جيرمان يغازل محمد صلاح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور مفاجىء بسوق الانتقالات العالمى، بدأ مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسى التحرك من اجل ضم الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الفرنسى، في ظل التقارير المنتشرة خلال الفترة الماضية عن رغبة كيليان مبابي، نجم بى اس جى، في الرحيل عن صفوف حديقة الأمراء والتعاقد مع ريال مدريد.

وكان مسؤولو باريس سان جيرمان أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع محمد صلاح، في إشارة إلى احتمال حقيقي بأن يرحل المهاجم المصري عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى فرنسا.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن باريس سان جيرمان سيتواصل مع وكيل محمد صلاح لمناقشة إمكانية انتقاله للنادي الفرنسي خلال الموسم المقبل.

ورغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن الصحيفة الفرنسية كشفت عن اقتراح يدرسه مسؤولو باريس سان جيرمان بتقديم عرض ضخم للتعاقد مع محمد صلاح، كي يقبل اللاعب التواجد في الفريق.

يشعر باريس سان جيرمان بالقلق على مستقبل نجمه كيليان مبابي الذي يظل في عقده لمدة عام ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع النادي لتجديده، وربما ينتقل بدلا من ذلك إلى ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يرغب في مساوة محمد صلاح بنجم الفريق، البرازيلى نيمار جونيور الذي يحصل على 600 ألف يورو أسبوعيا بما يصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو شهريا، وهو ما يعادل 3 أضعاف راتبه الحالى مع فريق ليفربول الإنجليزى.

ويحصل محمد صلاح على 200 ألف يورو أسبوعيا من ليفربول وهو الأمر الذي سيجعله يفكر في العرض المحتمل حال تقديمه وذلك بخلاف ما سيحصل عليه ليفربول من باريس سان جيرمان نظير انتقال محمد صلاح الذي ينتهى تعاقده مع النادى الإنجليزى في صيف 2023.

وحصد محمد صلاح مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين ووصيف الهداف الموسم الحالي المنتهى بـ 21 هدفا بفارق هدف وحيد عن هارى كين بجانب لقب ثالث أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أفريقيا مرتين.

محمد صلاح يحمل قميص باريس سان جيرمان - صورة غير رسمية - صورة أرشيفية

محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في البريميرليج

تواجد محمد صلاح نجم لاعب ليفربول، ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021.

وينافس صلاح كلاً من ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وروبن دياز، ماسون مونت لاعب تشيلسي، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هاري كين لاعب توتنهام، جاك جريليش لاعب أستون فيلا وتوماش سوتشيك لاعب وست هام.

ويحظى الجمهور بفرصة التصويت في جوائز أفضل لاعب ومدرب وهدف، وتمثل أصوات الجمهور تمثل 10% من إجمالي الأصوات وسيتم دمجها مع أصوات اللجنة.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الحالي، ووصيف هدافي البريميرليج برصيد 22 هدفا وبفارق هدف وحيد عن هاري كين المتوج بالجائزة.