شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يعلن عن المدير الفني الجديد خلفا لـ«سالاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجلة، عن المدير الفني الجديد للفريق الكروى الأول، خلفا للتشيلي ماريو سالاس، الذي رحل عن الفريق مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وأعلن المجلس بشكل رسمي على إسناد مهمة القيادة الفنية لعبدالباقي جمال بشكل رسمي وليس مؤقتا، ليتولى مسئولية الفريق في مرحلة حاسمة وصعبة ينافس فيها دجلة بصعوبة للهروب من شبح الهبوط.

وعقد مجلس إدارة نادي وادي دجلة اجتماعا طارئا، بمقر النادي مع فريق الكرة لحسم مصير الجهاز الفني الجديد بقيادة عبدالباقي جمال، انتهى بإسناد المهمة له بشكل رسمي، حيث كان قد تولى جمال المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل ماريو سالاس، كما تم الإعلان عن تولى محمد عبدالمنصف مهمة قائما بأعمال مدير الكرة.