شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم النمساوي روبيرت زولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل اتحاد كلباء سلسلة تعاقداته الناجحة للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بضم النمساوي روبيرت زولي مهاجم فريق بوخوم الألماني، والذي يعد إضافة قوية لفرقة «النمور» بعد أن ساهم بشكل كبير في تأهل بوخوم للبوندسليجا الألماني عبر تسجيل 15 هدفاً و15 أسيست، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في غضون الساعات المقبلة.

يذكر أن كلباء نجح مؤخراً في ضم الأرجنتيني المقيم برايان راميريز (20 عاماً) لاعب وسط ارتكاز حتا السابق، والمدافع عبد الله جاسم من الوصل، والظهير الأيمن خالد الزري من عجمان، ومحين خليفة من الشارقة.