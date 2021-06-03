شكرا لقرائتكم خبر عن زي الريال يعكس عظمة النادي الملكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

نشر نادي ريال مدريد الإسباني صور نجومه بزي موسم 2021-2022 الذي أطلق عليه «This is Greatness» (هذه هي العظمة) وهو مصنوع من مواد معادة التدوير وبخطوط برتقالية وزرقاء لأول مرة.

وقال النادي في بيانه: «الزي يعكس وحدة مجتمع المدريديستا والخطوط ترمز إلى نافورة سيبيليز حيث يتجمع المشجعون للاحتفال بالألقاب».

واستخدم النادي نجمه البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو في طرح الزي الجديد ليؤكد استمرارهما مع الفريق إلى جانب أسونسيو وفينيسيوس وبنزيمة ومندي.

من جانبه قال النرويجي مارتن أوديجارد إنه يركز على معسكر المنتخب في ماربيللا عما يجري في النادي من تغييرات لكنه أكد: «خيار الإعارة ليس مثالياً، أنا أبحث عن الاستقرار». ورفض أوديجارد التعليق على ما ورد في الرسالة المفتوحة للمدرب السابق زيدان وقال: «هذا رأيه وهذه أفكاره وهذه تجربته». وعند سؤاله عن زميله هالاند وإمكانية اجتماعهما في الريال أجاب: «سأكون سعيداً بهذا كثيراً».