شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الأهلى: مواجهة الزمالك أصعب من الدور الأول والخطيب هنأنا باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الأهلى لكرة الطائرة، أن مواجهة الزمالك اليوم كانت أصعب بكثير من مباراة الدور الأول، ولكن نجحنتا فى الفوز بـ3/0 فى الدورين.

وقال محمد مصيلحى فى مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "مباراة الدور الأول كانت أسهل من مباراة حسم الدورى والدليل على ذلك فارق النقاط بين الأهلى والزمالك".

وأضاف مدرب طائرة الأهلى: "سيطرنا على الشوط الثالث ولكن دلع اللاعبين فى آخر نقطة تسبب فى بعض القلق ولكن حسمنا المباراة، وحققنا الفوز على الزمالك فى الدورين بنتيجة 3 /0".

وتابع محمد مصيلحى: "محمود الخطيب اتصل بنا بعد المباراة وهنأنا على البطولة، والفريق يضم محترفين من كندا وبلغاريا وأنا من أخترتهما، ومكافأة الفوز هى 20 ألفا لكل لاعب بعد الفوز على الدورى والمدرب الضعف".

ونجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

حضر اللقاء العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى ومحمد سراج ومحمد الدماطى ومحمد الجارحى وطارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب.

ونهى فريق الأهلى للكرة الطائرة الدورى فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر.