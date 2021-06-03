شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام استاد القاهرة: نتعامل مع كل المباريات بدرجة واحدة من الاهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لأمانة مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة، عن أهم استعدادات استاد القاهرة ليلة المباريات، قائلا: "نتعامل مع كل المباريات بنفس الدرجة من الاهتمام، لكن المباريات الجماهيرية تصحبها استعدادات أمنية خاصة".

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "هناك اجتماع أمنى وتنسيقي مع الجهات الأمنية ومسئولي الطرفين ومسئولي اتحاد الكرة، ويتطرق لكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، من أول أتوبيس الفرق حتى خروجه من الاستاد".

وعن التفاصيل الفرعية الخاصة بالتجهيزات قال: "هناك برنامج شهري لأرضية الملعب، ويتم تقسيم الاستاد لأربعة قطاعات، وقبل المباراة بيوم يتم اتخاذ كافة التجهيزات الخاصة بالتخطيط والرايات وغيرها من باقى التفاصيل".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة، لأمانة مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة: "كل فريق له أسلوب معين في اللعب فيما يتعلق برش الملعب، ونحاول تلبية طلبات جميع الفرق، ويتم الرش بناء على طلب الفرق، وهناك مدربون مصريون في الدوري لا ترغب في رش الملعب أساسا".

وكشف أن الأهلى والزمالك هما الفريقان الوحيدان اللذان يطلبان رش الملعب قبل مبارياتهما، موضحا أن الزمالك يطلب رش الملعب قبل المباراة بساعة والأهلى يطلب رشه قبل ذلك بقليل.