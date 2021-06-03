شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإنتاج الحربى "تحت المراقبة" بفرمان كشرى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف أحمد كشرى المدير الفني الانتاج الحربى الجهاز الادارى لفريقه بمتابعة اللاعبين خلال فترة توقف الدوري للتأكد من تنفيذهم لتعليمات الجهاز الفنى والذى حذرهم من الاختلاط ومنع التجمعات خوفاً من إصابة أى لاعب بفيروس كورونا فى ظل احتياج الفريق لجهود كل لاعبيه خلال المرحلة الصعبة من عمر منافساته ببطولة الدوري.

استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى على خوض مباراة ودية مع المقاولون العرب الاحد المقبل استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء 15 يونيو الجارى على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فيما يبحث جهاز الانتاج الحربى عن مباراة ودية أخرى لمواصلة تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري.

يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

تعادل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربى فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء فى الدقيقة 64.