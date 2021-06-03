شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم وجاهزون للحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء على درويش، مدير الهيئة القومية لاستاد القاهرة، قدرة مصر على تنظيم كأس العالم لكرة القدم، مشددا على جاهزية استاد القاهرة لاستقبال الحدث العالمي.

وأوضح درويش في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "هناك تصور لزيادة سعة استاد القاهرة من 73 ألف إلى 120 ألف متفرج، بالإضافة لتغطية الاستاد".

وتحدث اللواء علي درويش عن الدور المهم لتذكرتي وبريزنتيشن في بطولة أمم أفريقيا قائلا: "تذكرتي لعبت دورا مهما في فلترة المتفرجين وإقصاء العناصر التى تحمل سوابق جنائية، وهو ما ساهم في انتقاء الفئات الجماهيرية، كما مكنت المتفرج من ثقافة التنظيم".

وتابع: "كل ما طلبته تذكرتي من معدات وتجهيزات تم توفيره، وطبقت النظام المتبع في أوروبا من خلال الحجر الإلكتروني، والدولة من ناحيتها سهلت الوصول للاستاد من خلال منظومة طرق وكباري ممتازة تخدم الهيئة".

من ناحية أخرى، تزينت صالة استاد القاهرة الدولي لاستقبال بطولة كأس العالم للجمباز، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات، حيث يقام الافتتاح اليوم الخميس.