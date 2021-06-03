شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون مستمر مع الزمالك حال التتويج بالثنائية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن المدرب سعيد للغاية بتجربته مع الفريق الأبيض خلال الولاية الثانية منذ قدومه خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكـو.

ونفى فتوح كل ما تردد في الآونة الأخيرة حول رغبة كارتيرون في الرحيل عن الزمالك وتولى تدريب أحد الأندية الإماراتية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، مشيرا إلى أن المدرب حصل على راحة بسبب توقف الدوري العام، ويقضى إجازته في فرنسا، ثم سيعود مرة أخرى إلى القاهرة لاستئناف تدريبات الفريق الأبيض، ولا صحة لكل ما تردد بشأن رغبته في الرحيل.

واختتم فتوح: "كارتيرون لديه مشروع كبير مع الزمالك، ورغبته الأولى والأخيرة هي الاستمرار مع الفريق، فهو يحب جمهور الزمالك وتربطه علاقة وطيدة بهم وبكل لاعبي الفريق، كما أنه اقترب من تحقيق لقب الدوري العام، وفي حال تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم فإن المدرب سيبقى بصفوف الزمالك".