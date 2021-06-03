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4 لاعبين خارج حسابات شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو.. محترف ونجم الإسماعيلي الأبرز

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القاهرة - سامية سيد - خرج 4 لاعبين من قائمة المنتخب الأوليمبى التي أعلن عنها شوقى غريب المدير الفنى، للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التى فاز بها المنتخب المصرى، ويقع فى المجموعة الأولى بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولى يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وانطلق المعسكر الأربعاء وتم الاتفاق على أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اعتبارا من السبت 5 يونيو.

وقال غريب إنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الاصابة دون انضمامهم حتى موعد إعلان القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للفيفا يوم 30 يونيو.

ونستعرض أبرز 4 لاعبين خرجوا من قائمة شوقى غريب"

عبد الرحمن مجدى

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حرمت الإصابة نجم نادي الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى من التواجد في القائمة، بعدما كان أحد نجوم المنتخب الأولمبي الذى توج ببطولة افريقيا التي أقيمت في مصر.

عمر رضوان 1cae772937.jpg

وعلى نفس الطريقة، حرمت الإصابة عمر رضوان حارس مرمى أسوان من التواجد في القائمة، بعدما قدم حارس أسوان مستويات كبيرة هذا الموسم منحته الأفضلية في بداية الموسم إلا أن الإصابة كانت عائقا أمامه.

أحمد حمدى
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أحد المفاجآت هي استبعاد أحمد حمدي لاعب الجونة السابق والمحترف فى صفوف فريق مونتريال الأمريكي، على الرغم من المستوى الجيد الذى يقدمه مع فريقه الأمريكي، إلا أنه لم ينل استحسان شوقى غريب.

محمود مرعى b357b38f20.jpg
 

تسببت النتائج السيئة التي يقدمها فريق وادى دجلة في إبعاد محمود مرعى عن قائمة المنتخب الأولمبي على الرغم من أنع كان أحد العناصر الأساسية في بطولة أفريقيا الماضية والتي توج بها أبناء شوقى غريب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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