شكرا لقرائتكم خبر عن مران وادي دجلة يشهد تقديم عبد المنصف فى مهمته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران وادي دجلة، الأربعاء، تحت قيادة الجهاز الفني للفريق، تقديم محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، في منصبه الجديد مديرا للكرة بجانب كونه حارسا للمرمى وقائدا للفريق.

وأبلغ الجهاز الفني للفريق الدجلاوي، بقيادة عبد الباقي جمال، اللاعبين، بالوظيفة الجديدة لقائد الفريق محمد عبد المنصف، قبيل انطلاق المران المسائي الذي يستعد فيه اللاعبون لمباراة دجلة المقرر لها 22 يونيو الجاري.

وقرر مسئولو نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة عبد الباقي جمال الذي تولى المسئولية خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس.

ويتولى عبد المنصف المسئولية كقائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة، بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار في ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.

وواصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبت على فريقه في وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدوري هذا الموسم.