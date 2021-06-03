ساسي عن مستقبله مع الزمالك: الجميع سيعرف الحقيقة بعد التوقف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي عن توقيت حديثه حول مستقبله وإمكانية تجديد تعاقده مع نادي الزمالك الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وفي حوار مع الإعلام التونسي خلال فترة تواجده بمعسكر منتخب بلاده قال فرجاني :"الجمهور التونسي يسمع أشياء غير صحيحة كثيراً، وذلك بسبب أنني لا أتحدث".

وحاولت إدارات الزمالك المُتعاقبة في الفترة الأخيرة إقناع فرجاني ساسي بتجديد تعاقده، ووصل الأمر إلى تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعقد جلسة مع اللاعب لطمأنته حول مستقبل واستقرار النادي، لكن لم يجدد ساسي حتى الآن.

وأتم ساسي :"لا يمكن الحديث الآن عن مثل هذه الأشياء، لكنني سأتحدث بعد فترة التوقف الدولي حتي يعلم الجميع الحقيقة كاملة، وسأوضح كافة الأمور حول مستقبلي".

ويأمل نادي الزمالك في أن تحدث انفراجة في مفاوضاته مع فرجاني ساسي قبل يوم 30 من الشهر الجاري، حتى يتمكن من الحفاظ على لاعبه في المباريات المتبقية محلياً هذا الموسم.