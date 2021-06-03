صالح جمعة: عبدالله تحدث معي بعد رحيلي بخصوص الزمالك.. والأهلي كان سيحقق أهدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن جمهور الأهلي كان دئمًا داعماً له ولم يتخلِ عنه في أي موقف هي أمور لا يستطع إنكارها.

وأضاف جمعة، خلال لقاء ببرنامج اللعيب بفضائية إم بي سي مصر:"أفتخر بالفترة التي كنت بها في النادي الأهلي وأتمنى أن تعود مرة أخرى ولا أنكر فضل الأهلي عليّ ورأيت أنه جاء الوقت للحصول على فرصة للمشاركة أكبر تساعدني على العودة لمستوايا وقرار رحيلي كان بالاتفاق بيني وبين الإدارة لصعوبة مشاركتي في ظل وجود محمد مجدي (أفشة) وعودة ناصر ماهر وكذلك وليد سليمان".

وأشار جمعة، إلى أنه يتحدث معه شقيقه لاعب الزمالك، عبدالله للانضمام للأهلي لأنه منظومة ستحقق أهدافه، قائلاً:"كان سينقله بصورة كبيرة ولكن هوزملكاوي جدًا ويحب ناديه ومخلص للنادي وتحدث معي بعد رحيلي بخصوص الزمالك ولكن لديهم مشاكل حاليًا وأتمنى أن تمر ليس لأجلي بل لأجل أخي".

وأتم لاعب سيراميكا تصريحاته بقوله:"علاقتي جيدة بلاعبي الأهلي وأتواصل معهم فهذا بيتي وأتابع المباريات وكهربا الأقرب لي نتحدث يوميًا ونتبادل آراء بعض، ولديه إمكانيات كبيرة جدًا وهو يحتاج معاملة خاصة تجعله موجود مثلما كان موجودًا من قبل وأتحدث معه أنه في مكان لن يجد مثله".