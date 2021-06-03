شوقي غريب: صلاح لديه الرغبة في التواجد بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنهم سيلعبون لأبعد مسافة في مشوارهم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وأضاف غريب، في مداخلة ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي مصر:"الحمدلله نُعد فريقًا جيدًا ببرنامجًا جيدًا تأثر بسبب الكورونا ولكننا نسير في طريقنا"، مشيرًا إلى أن اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار يُمثل "صداعاً" في رأسه ورأس الجهاز الفني.

واسترسل المدير الفني للمنتخب الأولمبي:"الحمدلله وصلنا للاعبين بضرورة اللعب على ميدالية وأن الفريق لا يمانع من الاستعانة من الخبرات التي تقوي أدائه، وفي عام 2012 حين وصلنا إلى أولمبياد لندن وهي أخر مشاركة لنا كان هناك استعانة بأبو تريكة، أحمد فتحي وعماد متعب وكانوا إضافة قوية وكل مازاد عدد اللاعبين المميزين تُصعب علينا الاختيارات".

وردّ غريب بخصوص ما يُثار عن ابتعاد فرص محمد صلاح للانضمام للمنتخب الأولمبي، بقوله:"هو اللاعب الوحيد الذي تم اختياره فعلاً، ودور صلاح في الموافقة ليس كبيرًا حتى لا نظلمه فهو لديه الرغبة، وليس هناك قرار نهائي بعد ولا استطع تحديد نسبة مشاركته فممكن الأمور تتغير في لحظة ولدينا حتى 30 يونيو".

وردّ المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن هل كان شيكابالا ضمن اختياراته، بقوله:"لم نُقيد شيكابالا ليس تقليلاً منه فهو نجم كبير قدّم للزمالك ومصر وفي الوقت الذي كنا نختار كنا قد حددنا احتياجاتنا ولا أريد وضعه في المقارنة لأنه أعطى لمصر ونادي الزمالك كثيراً".

وأتم غريب تصريحاته بقوله:"كل الخيارات مفتوحة بناءً على الفريق لديّ وما هي احتياجاته وبناءً على الاحتياجات سأكون الفريق، لذا أقول للاعبين أتمرن وأجهز وقاتل في الملعب".