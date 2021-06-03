خاص.. تعيين عبدالمنصف مديرًا للكرة بدجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة، تعيينه مديرًا للكرة بالفريق، بقرار رسمي من مجلس الإدارة.

وأوضح عبدالمنصف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان يقوم بنفس الدور سابقا كونه قائدًا للفريق، ولكن الاختلاف أن قراره بات جزءًا من الإدارة.

وأشار أوسة، أنه وضع لائحة استثنائية للفترة المقبلة يتم تطبيقها، من أجل بقاء الفريق في الدوري الممتاز وعبور تلك الفترة الصعبة.

وأردف: "وضعت في اللائحة مكافآت كبيرة حال الفوز، بالإضافة لغرامات التأخير أو الاعتراض، من أجل إرساء الانضباط داخل الفريق".

وعن التعارض بين كونه حارسا للفريق ومديرًا للكرة، علق: "قمت بنفس الدور سابقا كقائد للفريق، الاختلاف أنني لا أطالب مجلس الإدارة هذه المرة، ولكن أنفذ بنفسي".

وأكمل: "في حالة أن الخطأ جاء مني فالعقوبة ستكون ضعف الموجودة في اللائحة، يعمل معي إداريين يتابعوا كل شيء ويسجلوه".

ويحتل دجلة المركز الـ17 قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.