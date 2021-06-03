بنزيما يعود ويهدر ركلة جزاء.. وفرنسا تكتسح ويلز ودياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الويلزي 3 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية دولية استعدادا لكأس أمم أوروبا 2020.

وشهدت المباراة أول مشاركة للنجم العائد لصفوف المنتخب كريم بنزيمة، بعد سنوات من الابتعاد عن الفريق الملقب بـ"الديوك" على خلفية قضية ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا، الأمر الذي أدى إلى توتر علاقته بالمدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان.

وتقدم المنتخب الفرنسي في الدقيقة 35 عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم اكمل عثمان ديمبلي ثلاثية فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 79.

وأهدر بنزيمة ركلة جزاء في الدقيقة 27 ليهدر فرصة تسجيل أول هدف له مع المنتخب الفرنسي بعد غياب دام خمسة أعوام عن الفريق.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض بطولة أمم أوروبا من خلال المجموعة السادسة، حيث يتواجد إلى جانب منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر، فيما يتواجد منتخب ويلز في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.