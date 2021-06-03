استعداداً ليورو 2020.. إنجلترا تسقط النمسا وتخسر أرنولد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

منح منتخب إنجلترا بعضا من الثقة لجماهيره قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما حقق فوزا معنويا 1 / صفر على منتخب النمسا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة القارية.

وتقمص بوكايو ساكا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف المنتخب الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 56.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات كرواتيا وإسكتلندا وجمهورية التشيك، حيث يستهل مسيرته في البطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، بمواجهة المنتخب الكرواتي في 13 يونيو المقبل.

في المقابل، يلعب منتخب النمسا في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، حيث يبدأ مشواره في المسابقة بملاقاة نظيره المقدوني في 13 يونيو أيضا.