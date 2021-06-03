هولندا تتعادل مع اسكتلندا استعداداً ليورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الاسكتلندي 2 / 2، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية دولية في إطار استعدادات الفريقين لكأس أمم أوروبا 2020.

وتقدم المنتخب الاسكتلندي عن طريق جاك هندري في الدقيقة العاشرة، غير أن ممفيس ديباي نجح في إدراك التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 63 سجل كيفن نيسبيت الهدف الثاني للمنتخب الاسكتلندي، قبل أن يعود ديباي ويسجل هدف التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 89.

ويستعد المنتخب الاسكتلندي لخوض أول بطولة أمم أوروبا له منذ نسخة 1996 في إنجلترا، كما أنها أول بطولة دولية يشارك بها الفريق منذ نسخة كأس العالم 1998 في فرنسا.

ويتواجد المنتخب الاسكتلندي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وكرواتيا وجمهورية التشيك.

على الجانب الأخر، يدخل المنتخب الهولندي، العائد إلى بطولة أمم أوروبا بعد غيابه عن نسخة 2016 في فرنسا، المنافسات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات النمسا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.