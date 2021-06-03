تعرف على موعد مباراة منتخب الكويت ومنتخب أستراليا فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، والمقرر لها ضمن مباريات يوم الخميس 3 يونيو 2021.

يستضيف ستاد جابر الأحمد الدولي بمدينة العارضية الكويتية لقاء قوي بين منتخب الكويت ونظيره الاسترالي المؤجل من يوم 26 مارس 2020 فى إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يتواجد منتخب الكويت ومنتخب استراليا فى المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 الى جانب كل من منتخبات (الأردن – نيبال – منتخب تايبيه الصينية).

يدخل منتخب أستراليا مباراة اليوم فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعد ان الفوز فى جميع مبارياته الأربعة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً، واستقبلت شباكه هدفاً واحداً، كأقوي خط دفاع فى المجموعة.

بينما يدخل منتخب الكويت لقاءه اليوم فى المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وفى المركز الثالث يتواجد منتخب الأردن برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب نيبال رابعاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب تايبيه الصيني بدون أي نقاط.

يذكر ان لقاء الذهاب بين منتخب الكويت ومنتخب أستراليا قد شهد فوز الأصفر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم على ستاد جابر الأحمد الدولي يوم 10-9-2019 فى المرحلة الثانية من التصفيات.

موعد مباراة الكويت وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الكويت وأستراليا فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الياباني “جومبي إيدا”.

تنقل مباراة الكويت وأستراليا فى تصفيات كأس العالم 2022 على قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق الرياضي الكويتي “طارق الملا”، كما تُنقل ايضاً على قناة الكأس الرياضية (4) بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”.