شاهد فيديو اهداف المانيا والدنمارك فى تحضيرات يورو 2020 «عقدة المانشافت مستمرة»

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا والدنمارك في تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021، والتي شهدت استمرار عقدة منتخب المانيا، حيث لم يفز في آخر 5 مباريات ودية التي تسبق بطولة اليورو أو بطولة كأس العالم بمباراة أخرى.

وتعادل منتخب المانيا بنتيجة (1-1) أمام الدنمارك في أولى مبارياته التحضيرية لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، والتي أقيمت على دملعب تيفولي بمدينة إنسبروك في النمسا.

ويعتبر تعادل المانيا هو الثاني في آخر 5 مباريات ودية تسبق بطولة يورو أو كأس العالم بمباراة واحدة، وتلقى 3 هزائم، وكانت آخر هزيمة للمانشافت هنا في النمسا خلال 2018، ومع ذلك، كانت هذه آخر مباراة ودية يخسرها رجال يواخيم لوف.

وجاء هدفي المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل هدف تقدم المانيا لاعب الوسط “فلوريان نيوهاوس” في الدقيقة (48)، لكن يوسف بولسن أدرك التعادل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة (71).

وجاء التهديد الأول لصالح منتخب المانيا في الدقيقة (11)، بعدما سدد لاعب الوسط فلوريان نيوهاوس كرة تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل بسهولة.

وبعدها بدقيقة واحدة حاول توماس مولر خداع شمايكل بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كاسبر كان لها بالمرصاد.

وعند الدقيقة (22) تلقى ليروي ساني كرة عرضية من الجهة اليمنى، سددها من لمسة واحدة، ولكن علت المرمى بكثير.

وصنع جوشوا كيميش فرصة هدف محقق في الدقيقة (31)، بعدما أرسل كرة عرضية من ضربة حرة مباشرة جهة اليمين، مرت من أمام الجميع إلى ضربة مرمى.

وحرمت العارضة سيرج جنابري من افتتاح لتسجيل لمنتخب المانيا في الدقيقة (43)، بعد تصديها لتسديدة يسارية قوية رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

المانيا تسجل، والدنمارك ترد

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق، نجح المنتخب الالماني في تسجيل هدف التقدم الأول، عبر فلوريان نيوهاوس الذي استغل كرة حائرة داخل منطقة الست ياردات بتسديدة على يمين الحارس كاسبر شمايكل.

وكاد روبن جوسينس يخطف الهدف الثاني للمانشافت في الدقيقة (53)، بعدما أنطلق بالكرة من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية تصدى لها شمايكل بقدمه على طريقة حراس كرة اليد.

وواصل منتخب المانيا ضغطه لمضاعفة النتيجة، وأرسل توماس مولر عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة (59)، قابلها المدافع ماتياس جينتر برأسية وصلت سهلة بين أحضان شمايكل.

وخطف منتخب الدنمارك هدف التعادل في أول فرصة خطيرة له في المباراة عند الدقيقة (71)، عن طريق المهاجم يوسف بولسن الذي تلقى تمريرة نموذجية من إريكسن في عمق دفاع المانيا سددها من لمسة واحدة في الشباك.

ومرت باقي دقائق المباراة دون هجمات خطيرة تذكر لا من جانب المانيا الذي أكتفت بالتمريرات القصيرة، ولا الدنمارك الذي تراجع مجددًا إلى مناطقه الدفاعية، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

شاهد فيديو اهداف المانيا والدنمارك فى تحضيرات يورو 2020