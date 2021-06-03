فيديو مشاهدة اهداف مباراة فرنسا وويلز فى تحضيرات يورو 2020 “بطل العالم يضرب بقوة”

شاهد فيديو اهداف مباراة منتخب فرنسا ومنتخب ويلز فى تحضيرات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021.

ضرب بطل العالم منتخب فرنسا بقوة مضيفه المنتخب الويلزي فى أولي تجاربها قبل يورو 2020، وأهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم لكنه قدم أداء رائعا مع عودته لصفوف الديوك ليفوز بطل العالم على عشرة لاعبين من ويلز بثلاثية نظيفة.

وساعد مهاجم ريال مدريد، العائد إلى التشكيلة بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات بسبب خلاف سابق مع المدرب ديدييه ديشامب، زملاءه على التألق ليهز كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي الشباك.

وشكل منتخب ويلز بعض الخطورة في البداية لكنه تراجع بعد طرد لاعبه نيكو وليامز لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة للمس الكرة في المنطقة بعد محاولة من بنزيمة لكن مهاجم ريال مدريد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 27.

استضاف منتخب فرنسا نظيره المنتخب الويلزي على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس، فى مباراة ودية استعداداً لأنطلاق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب فرنسا في مجموعة نارية مع منتخبات (ألمانيا والبرتغال والمجر) وهو ما يجعل المسئولة أكثر صعوبة على المدرب “ديديه ديشامب” حامل اللقب بالإضافة إلى كأس العالم والذي يأمل أن تستمر مسيرة إنجازاته مع منتخب بلاده.

ويرفع المنتخب الفرنسي شعار “لا بديل عن الفوز” في اللقاءين الوديين قبل انطلاق اليورو أمام منتخبي ويلز ثم بلغاريا لا سيما أنه في افتتاح دور المجموعات ينتظر منتخب الديوك موقعة صعبة مع المنتخب الألماني.

بينما يقع منتخب ويلز فى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” ضمن المجموعة الأولي والقوية التي تضم منتخبات (تركيا – سويسرا – ايطاليا)، ويخوض المنتخب الويلزي لقاء ودي آخر أمام منتخب ألبانيا يوم 6 يونيو الجاري قبل لقاءه الرسمي الأول أمام منتخب سويسرا يوم 12 يونيو الجاري.

يذكر ان منتخب فرنسا قد ألتقي بنظيره الويلزي فى مناسبتين وديتين، المواجهة الأولي كانت عام 1953، وانتهت بفوز الديوك بنتيجة 6-2.

وفى اللقاء الثاني الودي أيضاً حقق المنتخب الفرنسي الفوز على المنتخب الويلزي بنتيجة 2-صفر فى المباراة التي اقيمت فى باريس عام 2017.

فيديو مشاهدة اهداف مباراة فرنسا وويلز فى تحضيرات يورو 2020