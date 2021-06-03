فيديو مشاهدة اهداف مباراة هولندا واسكتلندا فى تحضيرات يورو 2020 “تعادل مثير”

شاهد فيديو اهداف مباراة منتخب هولندا ومنتخب اسكتلندا في تحضيرات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021، والمنتهية بالتعادل الايجابي بهدفين مقابل هدفين.

أنقذ القائد “ممفيس ديباي” منتخب هولندا من السقوط فى فخ الخسارة بتسجيله هدفي فى مباراة التعادل 2-2 أمام المنتخب الاسكتلندي، ليحرم منافسه من تحقيق فوز مفاجئ.

وسجل ديباي هدفي هولندا لكن النتيجة منحت اسكتلندا دفعة معنوية كبيرة مع استعداد البلدين لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

تقدم منتخب اسكتلندا، الذي غاب عنه سبعة لاعبين بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في معسكر الفريق في إسبانيا، في الدقيقة 11 بتسديدة متقنة من جاك هيندري كما تقدم 2-1 بعد 63 دقيقة بواسطة كيفن نيسبت عقب عمل رائع من آندي روبرتسون.

وكان منتخب هولندا أدرك التعادل بعد هدف اسكتلندا الافتتاحي بواسطة ديباي بعد مجهود رائع من القائد جورجينيو فينالدم.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ومن ركلة حرة مباشرة أطلق ديباي قذيفة فى الزاوية اليمني لحارس مرمي منتخب اسكتلندا الذي وقف يشاهد الكرة وهي تسكن الشباك، معلناً عن تعادل منتخب الطواحين بنتيجة 2-2.

استضاف ملعب ألغارفي بمدينة فارو البرتغالية مباراة منتخب هولندا ونظيره الاسكتلندي فى إطار استعدادات كلا المنتخبين لبطولة يورو 2020، فى الظهور الأول للطواحين بعد الفوز العريض أمام منتخب جبل طارق بسباعية نظيفة في مارس الماضي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطواحين مباراة ودية أخيرة يوم 6 يونيو الجاري أمام منتخب جورجيا قبل المنافسات الرسمية فى بطولة يورو 2020، والتي تنطلق يوم 13 يونيو الجاري بلقاء منتخب هولندا ونظيره الأوكراني.

ويلعب منتخب هولندا فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020” ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات (أوكرانيا -النمسا – مقدونيا الشمالية)، كما خاض البرتقالي 3 مباريات فى تصفيات كأس العالم 2022، حقق الفوز فى لقاءين وتعرض لهزيمة، ويحتل المركز الثاتي بترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب التركي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

على الجانب الآخر يلعب منتخب اسكتلندا فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020” ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات (انجلترا – كرواتيا – جمهورية التشيك)، ولعب الفريق فى تصفيات كأس العالم “2022” ثلاث مباريات، حقق الفوز فى مباراة، وتعادل فى لقاءين، ويحتل المركز الثاني فى المجموعة السادسة خلف منتخب الدنمارك المتصدر بفارق 4 نقاط.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اسكتلندا لقاءاً ودياً أخيراً أمام منتخب لوكسمبرج يوم 6 يونيو الجاري، قبل بدء منافساته فى يورو 2020 أيام (14، 18، 22) من شهر يونيو 2021.