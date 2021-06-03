الامارات | المنتخب يُرعب ماليزيا بكابوس 10-صفر

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يُرعب ماليزيا بكابوس 10-صفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مرحلة الإياب للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة مهمة أمام ماليزيا الساعة 20:45 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الأبيض» إلى تحقيق الفوز للعودة إلى المنافسة في المركز الأول في المجموعة السابعة.

ويراهن المنتخب على «العقدة» وتفوقه التاريخي على «نمور الملايو»، إذ لم يسبق لمنتخب ماليزيا الفوز على «الأبيض» أو التعادل في أي مباراة جمعت المنتخبين في كل من تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا، وحقق المنتخب الوطني الفوز في خمس مباريات، بتغلبه على نظيره الماليزي 5-صفر و1-صفر في تصفيات كأس آسيا 2011، وبنتيجتي 10-صفر التي كانت كابوساً حقيقياً على لاعبي ماليزيا، و2-1 في تصفيات كأس العالم 2018، وأخيراً 2-1 في لقاء الذهاب للتصفيات الحالية، بينما تاريخياً حقق منتخب ماليزيا فوزاً واحداً على «الأبيض» بهدفين دون رد والذي حدث في أول لقاء جمع المنتخبين في دور المجموعات لكأس آسيا 1980 بالكويت، في المقابل حقق المنتخب الفوز مرتين ودياً في 2007 و2013 بالنتيجة نفسها 3-1.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة بهدف تحقيق الفوز خصوصاً أن خسارة أي نقطة في مرحلة الإياب ستسهم في صعوبة موقف الفريق في التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، إذ إن «الأبيض» يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، بينما يتصدر المجموعة نفسها فيتنام برصيد 11 نقطة ثم ماليزيا تسع نقاط وتليها تايلاند وفي رصيدها ثماني نقاط بينما يحتل منتخب إندونيسيا المركز الخامس من دون رصيد من النقاط.

ورغم البداية القوية للمنتخب في «التصفيات المزدوجة» بالفوز في الجولة الأولى خارج أرضه على ماليزيا 2-1، ثم التغلب على إندونيسيا في دبي بخمسة أهداف دون رد، ولكن الفريق تلقى خسارتين متتاليتين خارج أرضه أمام كل من تايلاند بهدفين مقابل هدف ثم فيتنام بهدف دون رد، ليتعقد موقف الفريق في المجموعة السابعة.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز في المباريات الأربع المتبقية له في مرحلة الإياب، ليتصدر المجموعة السابعة من دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى، بينما في حال تعثر الفريق في أي مباراة بالتعادل أو الخسارة، سيصبح مصيره مرتبطاً بنتائج المنتخبات الأخرى، إذ يتأهل متصدر لائحة الترتيب بشكل مباشر إلى كل من كأس آسيا 2023 والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، في المقابل يتأهل أفضل أربعة منتخبات ستحتل المركز الثاني إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، أما بالنسبة إلى كأس آسيا فستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى النهائيات كما يتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الرابع، بينما تتأهل ثلاثة منتخبات في المركز الرابع وثماني منتخبات ستحتل المركز الخامس إلى ملحق التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

ويتمنى المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ألا يتأثر اللاعبون بعدم خوض المنتخب الوطني لأي مباراة رسمية منذ نوفمبر 2019 عندما خسر الفريق أمام فيتنام بهدف دون رد، بعدما تم تأجيل التصفيات بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ لعب «الأبيض» منذ تلك المباراة ثلاث مباريات ودية فقط أمام كل من العراق في يناير الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل من دون أهداف، بينما فاز على الهند بستة أهداف دون رد في مارس الماضي، وأخيراً تغلب على الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف في الشهر الماضي.

• لم يسبق لمنتخب ماليزيا الفوز على «الأبيض» أو التعادل في أي مباراة بتصفيات المونديال وكأس آسيا.

• الأبيض يراهن على عقدة الـ41 سنة أمام «نمور الملايو» بلقاء مهم على استاد الوصل في زعبيل.

• المنتخب «الأبيض» يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة بـ6 نقاط.

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