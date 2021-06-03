الامارات | العصيمي يطّلع على تحضيرات هانجزهو لاستضافة «بارالمبية الآسياد»

شكرا لقرائتكم خبر عن العصيمي يطّلع على تحضيرات هانجزهو لاستضافة «بارالمبية الآسياد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطّلع رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، خلال اجتماعه الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «هانجزهو 2022»، على تحضيرات المدينة لاستضافة 4500 لاعب ولاعبة يتنافسون على 22 لعبة. وتُعد نسخة «هانجزهو 2022» الأكبر في تاريخ «آسياد البارالمبية».

وأشاد العصيمي، في تصريح صحافي، بالدور الكبير الذي تلعبه الصين لتطوير الحركة البارالمبية في آسيا والعالم. واطلع الاجتماع على التحضيرات الخاصة بقرية اللاعبين والمرافق المختلفة والملاعب الرياضية، وعلى شبكة المواصلات وكل التجهيزات الخاصة بها، حتى تتناسب مع جميع الإعاقات من أجل تغطية الألعاب كافة.

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