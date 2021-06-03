الامارات | المبارك: رحلة سيتي وغوارديولا ستستمر طالما كان سعيداً ونحن سعداء

شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك: رحلة سيتي وغوارديولا ستستمر طالما كان سعيداً ونحن سعداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، خلدون المبارك، إن فريقه عاقد العزم على توجيه رسالة قوية في فترة الانتقالات الصيفية، وتعهد بإيجاد البديل المناسب للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، المنتقل قبل أيام إلى فريق برشلونة بعد انتهاء عقده مع سيتي، وبعد مسيرة حافلة بالألقاب برفقة «السيتيزن».

ويتطلع سيتي للإنفاق بقوة لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا مع إيجاد القائد المناسب في خط الهجوم عقب انتقال أغويرو إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر. وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سيتي في ضم هاري كين هداف توتنهام، بجانب إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

وعن العلاقة بين الفريق والمدرب الإسباني غوارديولا، قال المبارك: لدينا أكبر ثقة وأقوى علاقة، وقد حققنا الكثير سوياً، لذلك أعتقد أن الرحلة ستستمر طالما كان بيب سعيداً ونحن سعداء.

وأضاف المبارك في مقابلة مع تلفزيون مان سيتي: «هناك جوانب أخرى داخل الفريق بحاجة إلى الاستثمار. ليس بالكثير. لا يتعلق الأمر بالأرقام، إنما يتعلق بالجودة». وأوضح «أعتقد أن الفريق رائع. أنت لا تفوز بالدوري الممتاز ولا تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إذا لم يكن لديك فريق رائع».

• هاري كين أبرز المرشحين لملء الفراغ الذي تركه رحيل أغويرو في سيتي.

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