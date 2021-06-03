الامارات | البرازيل تنهي الغموض وتؤكد استضافة «كوبا أميركا»

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تنهي الغموض وتؤكد استضافة «كوبا أميركا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدّدت البرازيل المخاوف والغموض بشأن استضافتها بطولة كوبا أميركا عقب اختيارها في اللحظة الأخيرة لتعويض انسحاب المضيفتين الأصليتين كولومبيا والأرجنتين، بعدما أكدت حكومتها أول من أمس أن المسابقة ستنطلق في موعدها المحدد في 13 يونيو وتستمر حتى العاشر من يوليو المقبل. وقال الرئيس جايير بولسونارو في الوهلة الأولى في حفل أقيم بوزارة الصحة في برازيليا: «البرازيل ستستضيف كوبا أميركا»، مؤكداً أن أربعاً على الأقل من ولايات البلاد البالغ عددها 27 مستعدة لاستضافة المباريات. وكتب رئيس ديوانه لويز إدواردو راموس على حسابه في (تويتر): «أصبح الأمر مؤكداً.. كأس كوبا أميركا ستقام في البرازيل».

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