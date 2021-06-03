الامارات | أمير خان: دبي المدينة الأفضل والأكثر أماناً في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير خان: دبي المدينة الأفضل والأكثر أماناً في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الملاكم العالمي البريطاني أمير خان بتنظيم النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة (دلهي – دبي 2021) التي استضافتها الإمارات، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي. وقال أمير خان في تصريح صحافي: «هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها منافسات بطولة ملاكمة في دبي وأنا مندهش بروعة التنظيم، وأؤكد أن الاتحاد الإماراتي ومجلس دبي الرياضي قاما بعمل رائع في تنظيم هذه البطولة بشكل ممتاز، كما أن انتقال البطولة من دلهي إلى دبي كان فرصة رائعة للملاكمين الآسيويين للمشاركة في بطولة عالية المستوى والاستعداد الجيد للأولمبياد والاستمتاع بقضاء أيام رائعة في البطولة، فمدينة دبي هي المدينة الأفضل والأكثر أماناً في العالم».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي، الروسي عمر كرملوف، في تصريح صحافي: «أكدت الإمارات قدرتها على استضافة البطولة في الوقت الذي تعجز أكبر الدول عن استضافتها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وهي قادرة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية الدقيقة».

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