الامارات | 3 سيارات فارهة جوائز إضافية في «سباق القفال»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيارات فارهة جوائز إضافية في «سباق القفال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي غداً، تنظيم النسخة الـ30 لسباق القفال، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتحمل النسخة المرتقبة من السباق الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءً بمرور 30 عاماً على الحدث، الذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أنه تم تخصيص ثلاث سيارات فارهة كجوائز إضافية في الحدث، لأصحاب المراكز الثلاثة، الاولى هي (سيارة ليكزس 2021 إل إكس 570 لصاحب المركز الأول، سيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم إل أي لصاحب المركز الثاني، وسيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لصاحب المركز الثالث)، إضافة إلى الجوائز المالية التي ستقدم للمشاركين في السباق والمرصودة حسب المراكز.

ويكتمل اليوم في جزيرة صير بونعير وصول قافلة اللجنة المنظمة بنادي دبي البحري، حيث يرأس أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، الوفد الذي سيشرف على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق السباق.

وستقدم اللجنة المنظمة ميداليات تذكارية صممت خصيصاً مع الدورة الثلاثين للسباق العريق، حيث تحمل شعار وتاريخ الحدث، اضافة الى شعار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيتسلمها النوخذة أو الملاك في منصة التتويج.

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